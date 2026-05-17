İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Bir İlmek, Bir Umut - Nesiller Arası Dayanışma Projesi', kuşaklar arası dayanışmayı büyüten örnek bir sosyal hizmet modeli olarak öne çıkıyor. Bağış yoluyla gelen yünler, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerinin emeğiyle bere, atkı, yelek ve eldivene dönüşüyor. Hazırlanan ürünler ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde hizmet anlayışı doğrultusunda kentin farklı noktalarında kurduğu Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Sevgiyle örülen ilmeklerin çocuklara umut olduğu projede, ileri yaşlı bireylerin üretkenliği ve sosyal yaşama katılımı destekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz dağıtımı ilkbahar döneminde de sürdürerek gelecek kış için şimdiden hazırlık yapıyor. Proje ile toplumsal dayanışma ile gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, 'Vatandaşlarımızın Dayanışma ve Danışma Noktalarına bağışladığı ipliklerle projeye başladık. Ayrıca ördükleri ürünleri de bağışlayanlar oldu. İkinci aşamada huzurevi sakinlerimizce el emeği göz nuruyla bere ve atkılarımız örüldü. Üçüncü aşamada ise dağıtıma başlandı. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına atkı ve berelerimizi ücretsiz veriyoruz. Çocuklarımızın yüzü her zaman gülsün. Cemil Başkan'ımızın önderliğinde vatandaşlarımızın her zaman yanındayız' dedi.

Projeden yararlanan Tuğba Taşdelen, 'Teşekkür ederiz, çocukları mutlu etmek her zaman güzel. Örenlerin ellerine emeklerine sağlık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz' diye konuştu. Ruken Özek ise 'Allah razı olsun. Bütün hizmetlerden memnunuz. Dayanışma Noktaları'ndan da yararlanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bağış yaparak projeye destek veren Emine Çavdar da 'Çok iyi bir uygulama. Bir vatandaşa destek vermek çok güzel. Elimden gelse daha fazlasını yapardım. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim' diye konuştu.