Antalya Büyükşehir Belediyesi, çölyak farkındalık ayı kapsamında Batı Akdeniz Çölyak Derneği üyelerini glütensiz akşam yemeğinde buluşturdu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Parkı içerisinde bulunan EKDAĞ Sosyal Tesisi'nde çölyak hastalarına uygun glütensiz menü hizmeti sunmaya devam ediyor.

Çölyak farkındalığı kapsamında düzenlenen buluşmada, Batı Akdeniz Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri, glütensiz akşam yemeğinde bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının sosyal yaşamda güvenle yer alabilmesine katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ'a bağlı Atatürk Parkı Sosyal Tesisi'nde, çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği glütensiz menü seçenekleri sunuluyor.

Çölyak farkındalık ayı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Batı Akdeniz Çölyak Derneği iş birliğinde EKDAĞ Sosyal Tesisi'nde özel bir akşam yemeği programı düzenlendi.

Çölyak hastaları ve aileleri kendilerine uygun hazırlanan glütensiz menülerle aynı sofrada buluştu.

ÇÖLYAK HASTALARINA UYGUN MENÜ HİZMETİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, çölyak hastalarının dışarıda güvenle yemek yiyebilmesinin sosyal yaşam açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Talay, 'Çölyak hastaları için dışarıda güvenle yemek yiyebilmek, günlük yaşamın en zorlayıcı başlıklarından biri olabiliyor. Glütensiz menülerin yaygınlaşması, çölyak hastalarının sosyal hayata daha güçlü katılımı açısından önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çölyak hastalarımızın yanındayız. Onlara glütensiz gıda paketi yardımı ulaştırıyoruz. Glütensiz ürünlerin maliyetlerinin yüksek olduğu düşünüldüğünde, bu desteklerin aile bütçeleri açısından da önemli bir katkı sunuyor' dedi.

GLUTENSİZ MENÜ BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE KIYMETLİ

Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı Sülbiye Şahinler ise 25 yıldır kızı nedeniyle çölyak hastalığı ve glütensiz diyetle iç içe yaşadıklarını belirterek, 'Derneğimiz 2013 yılından bu yana çölyak hastaları ve glütensiz diyet konusunda faaliyet gösteriyor. Belediyemizin glütensiz gıda desteğinin yanı sıra EKDAĞ tesislerinde glütensiz menü bulundurması bizim için çok özel ve kıymetli. Mayıs ayı hem Türkiye'de hem de dünyada çölyak hastalığına dikkat çekilen bir farkındalık ayı. Biz de dernek üyelerimiz, çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte burada glütensiz bir akşam yemeğinde buluştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Program sonunda çölyak hastalarına özel hazırlanan glütensiz pasta kesildi.