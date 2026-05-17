İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 5. Kırlangıç Gençlik Festivali, Yaşam Vadisi'nde spor, müzik ve eğlenceli etkinliklerle enerji dolu bir açılış yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği 'Kırlangıç Gençlik Festivali' ile sporun ve eğlencenin kalbi bir kez daha Beylikdüzü'nde attı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival; spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikleriyle Yaşam Vadisi 1. Etap'ta gençlerle buluştu. Katılımcılar söyleşi, turnuvalar, DJ performansı ve sahne etkinlikleriyle festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Ödüllü ayak tenisi ve streetball turnuvaları büyük heyecana sahne olurken, gün boyu süren etkinlikler alanı renklendirdi. Vatandaşlar, festivalin ilk gününde spor ve eğlencenin keyfini çıkardı.

BAŞARI HİKÂYELERİ VE MOTİVASYON KONUŞULDU

Festival kapsamında ayrıca, sunucu ve radyo programcısı Yakup Güvenilir moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi. Türk futbolunun önemli isimleri Hami Mandıralı, Zafer Biryol, Nuri Başkapan, Fatih Orhan ve Mustafa Dalcı'nın katıldığı programda sporcular, kariyer yolculuklarında yaşadıkları deneyimleri, karşılaştıkları zorlukları ve başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Disiplinli çalışma, motivasyon ve takım ruhunun önemine dikkat çekilen, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, sporun bireysel gelişime katkısı üzerine de konuşuldu. Etkinlik sonunda gençler sporculara sorular yönelterek merak ettikleri konular hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

19 Mayıs'a dek devam edecek festivalde; 17 Mayıs'ta (bugün) '7'den 77'ye Gençlik Koşusu' spor tutkunlarını bir araya getirecek. Aynı gün Didem Zeybek ile Zumba Show ve Ali Altay konseri gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alacak. 19 Mayıs coşkusunun yaşanacağı festivalin kapanış programında ise DJ Fırat Canpolat sahne alacak. Ardından Kırık Pena, Ceylin Arslan, BeylikdüzüBigBand Orkestrası ve Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gençlerle buluşacak.