Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverliğinin ramazan ayında sınırları aştığını belirterek, 'Kardeşlik Köprüsüyle Sofralar Bir, Dualar Bir' mottosuyla Suriye'nin sahil kenti Tartus'ta ihtiyaç sahibi aileler için iftar sofraları kurduklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin yardım ve dayanışma geleneği ramazan ayında bir kez daha sınırların ötesine taşındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, Suriye'nin sahil şehirlerinden Tartus'ta iftar programı düzenleyerek, ihtiyaç sahibi aileleri aynı sofrada buluşturuyor.

'Kardeşlik Köprüsüyle Sofralar Bir, Dualar Bir' mottosuyla kurulan iftar çadırında, yüzlerce aile ramazan bereketini paylaşırken, Kayseri'den uzanan yardım eli gönülleri ısıttı. İftar programında bir araya gelen aileler, Türkiye'den gelen destek sayesinde ramazan sevincini birlikte yaşadı.

Organizasyona aracılık eden yetkililer, 2026 ramazan çalışmaları kapsamında Suriye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirterek, bu hayra destek olan başta Kayseri halkına ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yetkililer, 'Göndermiş olduğunuz hayırları Allah kabul eylesin' diyerek, Kayseri'den uzanan dayanışma köprüsünün önemine dikkat çekti.