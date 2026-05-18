Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'ya model olacak PVSmile Projesi kapsamında düzenlenen 'Paydaş ve Sosyal Ağ Haritalama Çalıştayı', kamu kurumları ve yerel üreticilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda Develi-Epçe pilot bölgesine yönelik yerel enerji modeli, iş birliği ve teknik süreçler ele alındı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli PVSmile Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen 'PVSmile Paydaş ve Sosyal Ağ Haritalama Çalıştayı', tüm paydaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ile çok sayıda paydaş temsilcisi katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin projeye verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ortakları arasında yer aldığımız ve Avrupa Birliği'nin en prestijli programlarından biri olan Horizon Europe kapsamında yürütülen PVSmile Projesi, bizim için sadece bir proje değildir. Bu proje; şehirlerin geleceğine dair güçlü bir vizyonun, çevresel sorumluluğun ve uluslararası dayanışmanın somut bir göstergesidir.

Kayseri olarak bizler de sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve akıllı şehircilik alanlarında güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle güneş enerjisi konusunda ülkemizin önemli potansiyellerinden birine sahip olan şehrimizin, bu tür uluslararası projelerde yer alması bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü biliyoruz ki geleceğin güçlü şehirleri; enerjiyi sadece tüketen değil, üreten, yöneten ve sürdürülebilir hale getiren şehirler olacaktır.'

Kayseri'nin Develi-Epçe pilot bölgesinde kurulması planlanan enerji topluluğuna yönelik düzenlenen çalıştayda; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, sulama birlikleri, muhtarlar ve yerel üreticiler aynı masa etrafında buluşarak bölgenin enerji ekosistemine ilişkin kapsamlı bir paydaş ve ilişki analizi gerçekleştirdi.

Gün boyu süren oturumlarda bilgi paylaşımı, finansman ve kaynak kullanımı, karar alma süreçleri ile teknik ve kurumsal destek mekanizmaları detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcıların ortak katkılarıyla oluşturulan paydaş ve ilişki haritası sayesinde, Develi-Epçe pilot bölgesinde yerel enerji modelinin hangi kurumlar, aktörler ve iş birliği mekanizmaları üzerinden şekillenebileceği somut olarak ortaya konuldu.

Çalıştay sonunda elde edilen çıktılar, önümüzdeki süreçte daha kapsayıcı, katılımcı ve sürdürülebilir bir yerel enerji yaklaşımının geliştirilmesi adına önemli bir stratejik zemin oluşturdu. Avrupa'ya örnek model olarak sunulması planlanan çalışma, yerel kalkınma ile yenilenebilir enerji politikalarının entegrasyonu açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

Avrupa'dan Tam Puan Alan Projenin Yeni Aşaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası ölçekte ses getiren PVSmile Projesi, Ocak 2026'da Avrupa Birliği'nin en prestijli araştırma ve inovasyon programlarından biri olan Horizon Europe kapsamında büyük bir başarı elde etmişti.

10 farklı ülkeden 28 kamu kurumu ve özel sektör paydaşının yer aldığı proje, 'Gelişen-Yenileyen Avrupa' mottosuyla sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji temelli bir vizyon ortaya koymuş; özellikle tarımsal kooperatifler ve sulama birlikleri aracılığıyla güneş enerjisinin kırsal alanlarda en verimli şekilde kullanılmasını hedeflemişti.

Horizon Europe çağrısında yalnızca bir projenin destekleneceği süreçte PVSmile Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 15 üzerinden 15 tam puan alarak kabul edilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'den destek almaya hak kazanan tek kurum olmuştu.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çok paydaşlı uluslararası proje geliştirme kapasitesini ve sürdürülebilir şehircilik vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.