Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 20 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 45 parça halinde toplam 20 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin üç ayrı araçta yaptığı aramalarda uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal Etmek, Ticaretini Yapmak ve Nakletmek' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla yaklaşık 20 bin 550 kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, 'Uyuşturucu ile mücadele bir vatan görevidir' ifadelerine yer verilerek, gençlerin ve toplumun güvenliği için mücadelenin 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.