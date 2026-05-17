Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, hafif çelik yapı sistemlerinin tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik kurallar belirlendi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik; çelik, sac, şerit veya plakadan soğuk şekillendirilmiş yapı elemanlarıyla inşa edilen ön üretimli, karma, modüler ve yerinde yapım hafif çelik binaları kapsıyor. Düzenleme ile yapıların kullanım amaçlarına uygun, güvenli ve standartlara uygun şekilde inşa edilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre hafif çelik binalarda kullanılacak malzemelerin, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile ilgili teknik kriterlere uygun olması zorunlu olacak. Ayrıca yapım süreçleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İmar Kanunu çerçevesinde yetkili kişiler tarafından denetlenecek. Yönetmelikte yeterli hüküm bulunmayan konularda Türk Standartları'nın, bunların olmadığı durumlarda ise Avrupa ve uluslararası standartların esas alınacağı belirtildi.

