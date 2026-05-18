Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından İncesu ilçesi Hamurcu ve Örenşehir Mahalleleri arasında bulunan 2,4 kilometre uzunluğundaki yolda yürütülen asfalt çalışması tamamlandı. Başkan Büyükkılıç, 'Yaklaşık 10 milyon 500 bin TL'lik yatırımla Hamurcu ve Örenşehir mahallelerimizi ilgilendiren 3 bin ton asfalt kullandığımız yol çalışmamızı tamamladık. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği kırsalı kalkındırma vizyonu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İncesu ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Hamurcu-Örenşehir Mahalleleri arasında bulunan yolda toplam 2,4 kilometrelik yol yapım çalışması tamamlandı. Bölge halkının ulaşımını sağlayan ve özellikle yaz aylarında nüfus yoğununun artmasıyla daha fazla önem arz eden bu yol, gerçekleştirilen çalışmalarla daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

Bölgeye konforlu bir ulaşım imkânı sunan yol çalışmasını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'İncesu ilçemizin Hamurcu ve Örenşehir mahalleleri arasında bulunan 2,4 kilometre uzunluğundaki yolda yürüttüğümüz asfalt çalışmamızı tamamladık. Kırsal hizmetlerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 3 bin ton asfalt kullanılırken, bölge sakinlerine konforlu bir ulaşım sunan çalışmamızın maliyeti yaklaşık 10 milyon 500 bin TL oldu. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.

İncesu ilçesi Hamurcu ve Örenşehir Mahallesi sakinleri de asfalt çalışması ve Büyükşehir'in tüm hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.