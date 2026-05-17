TOKAT (İGFA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye Başkanı Erdem Ural, yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Almus Barajı'ndan kontrollü su bırakılması ihtimalinin de yakından takip edildiğini ifade eden Başkan Ural, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde sürecin anbean izlendiğini kaydetti.
Başkan Ural, olası risklere karşı hazırlıkların sürdüğünü vurgulayarak vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunurken, bölgede yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarına karşı ekiplerin sahada hazır bekletildiğini duyurdu.