Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleri ve Melikgazi Belediyesi'nin koordinasyonu ile Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Havacılık Festivali vatandaşların büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Havacılık ve gökyüzü tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte konuşan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, Kocasinan, Talas Belediyemizle birlikte inşallah bundan sonra bu festivalimizi Melikgazi Belediyesi himayemize alıp daha güzel bir etkinlik yapacağız. Valiliğimiz bünyesinde yapmış olduğumuz GÖKTİM Melikgazi projesinde havacılıkla ilgili eğitim almak için bin 400 öğrencinin başvurusuna şahit olduk.

Bunların içerisinde 300 öğrenciyi seçerek şu anda 3 teknoloji atölyemizde onlara eğitim veriyor, onları teknolojiyle tanıştırıyoruz. Bütün amacımız gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Tayyare Fabrikası TOMTAŞ kurulmuştu. 1949 yılına kadar burada üretime devam etti; 1949 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Bu sene Tayyare Fabrikası'nın 100. yılını kutluyoruz. Allah inşallah yarım kalan hikâyenin en iyi şekilde hayata geçmesini ve Kayseri'nin, ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin' dedi.

Havacılık ve teknoloji stantlarının yer aldığı etkinlikte drone gösterileri, model uçak etkinlikleri, simülasyon deneyimlerini yaşayan katılımcılar Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın helikopterdeki üzüm salkımı gösterisini de büyük beğeni ile izledi.