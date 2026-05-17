Düzce'nin Yığılca ilçesi Yedigöller yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce Yığılca'da meydana gelen kazada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçurumdan dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan bir hafta önce de aynı güzergahta benzer bir kazanın meydana geldiği öğrenildi.
