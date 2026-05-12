Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği himayelerinde düzenlenen 'Afetlerde Engellilik Çalıştayı', kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve engelli derneklerini ortak akılda buluşturdu. Türkiye'de ilk kez 7 engel grubunu kapsayan kapsamlı afet yönetimi modeli için önemli kararların alındığı çalıştay sonunda, 'Kayseri Kapsayıcı Afet Yönetimi Yol Haritası' için güçlü bir temel oluşturuldu.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı daha dirençli, güvenli ve kapsayıcı hale getirme hedefi doğrultusunda örnek niteliğinde bir organizasyona daha imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Afetlerde Engellilik Çalıştayı', geniş katılımla tamamlandı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştay; kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü arama kurtarma ekipleri, yerel yönetimler ve engelli derneklerini aynı masa etrafında buluşturarak Türkiye'de kapsayıcı afet yönetimi alanında önemli bir örnek ortaya koydu.

Kayseri Valiliği himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen programda; Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Kent Konseyi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, SGK, İŞKUR, ilçe belediyeler, JAK, ANDA, İHH, Türkuaz, YESEVİ, Gökbörü, Türk Telekom, MEB AKUB, Kızılay, Türk Altın, karayolları, Muhtarlar Derneği, Şehit ve Gaziler Derneği ile ilgili engelli dernekleri gibi paydaşların temsilcileri de çalıştaya aktif katkı sundu. Engelli bireyler için afet ve acil durum güvenliği modeli geliştirme programı kapsamında düzenlenen Kayseri Afetlerde Engelilik Çalıştayı'nda Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi de akademik paydaşlar olarak dikkat çekti.

Türkiye'de Bir İlk: 7 Engel Grubunu Kapsayan Afet Modeli

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katıldığı çalıştay kapsamında görme, işitme, fiziksel, zihinsel, otizm spektrum bozukluğu ve çoklu engel grupları başta olmak üzere farklı özel gereksinim alanlarına yönelik afet güvenliği politikaları ele alındı. Türkiye'de ilk kez bu kapsamda çok paydaşlı ve bütüncül bir afet yönetimi modeli geliştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Program boyunca gerçekleştirilen panel, sunum ve çalışma gruplarında; engelli bireylerin afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anındaki güvenlik ihtiyaçları ve afet sonrası erişilebilir hizmet modelleri detaylı şekilde değerlendirildi.

5 Çalışma Grubunda Kapsayıcı Çözümler Masaya Yatırıldı

Çalıştay kapsamında oluşturulan 5 ayrı çalışma grubunda eğitim, afet hizmetleri, erişilebilir altyapı, aile-okul-toplum hazırlığı ile kurumsal koordinasyon başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Gruplarda; engelli bireylere yönelik afet eğitim modelleri, kişisel afet güvenliği planları, erişilebilir toplanma alanları ve tahliye sistemleri, okul ve aile temelli afet hazırlıkları, kurumlar arası veri paylaşımı ve kriz koordinasyonu gibi başlıklar ele alındı.

Uzmanlar ve paydaş kurum temsilcileri tarafından geliştirilen öneriler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli çözüm modelleri oluşturuldu.

Kayseri İçin Yol Haritası Hazırlanıyor

Çalıştay sonunda; 'Kayseri Kapsayıcı Afet Yönetimi Modeli', engelli bireylere yönelik afet eğitim programı, kurumlar arası koordinasyon planı, afet veri sistemi tasarımı, politika öneri raporu gibi temel çıktılar için önemli bir çerçeve oluşturuldu.

Hazırlanacak yol haritası ile Kayseri'de engelli bireylerin afet güvenliğinin artırılması, erişilebilir afet hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Başkan Büyükkılıç'ın Vizyonu: 'Dirençli ve Kapsayıcı Şehir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen çalıştay, sadece afet yönetimi açısından değil, sosyal kapsayıcılık ve erişilebilir şehircilik bakımından da önemli bir vizyon ortaya koydu.

Çalıştay sürecinde özellikle 'engelli birey afet veri sistemi' kurulması yönündeki öneriler dikkat çekti. Mahalle bazlı kayıt sistemiyle engelli bireylerin ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi, afet anında hızlı müdahale ve doğru yönlendirme sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca her engel grubuna özel afet çantası standartları oluşturulması konusu da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Düzenli kullanılan ilaçlar, işitme cihazı pili, iletişim kartları, yardımcı ekipman yedekleri ve duyusal destek materyallerinin standart afet hazırlık planlarına dahil edilmesi gerektiği değerlendirildi.

Çalıştayda, afet sonrası geçici barınma alanlarında 'sessiz ve güvenli alanlar' oluşturulması, özellikle otizmli ve zihinsel engelli bireyler için duyusal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Bunun yanında ailelerin, komşuların ve mahalle gönüllülerinin dahil olacağı yerel destek ağlarının kurulması yönünde öneriler sunuldu.

Öte yandan kurumlar arasında ortak dijital koordinasyon sistemi kurulması, yıllık ortak tatbikat takvimi hazırlanması ve Kayseri'ye özgü kapsayıcı afet yönetişim modeli geliştirilmesi de çalıştayın dikkat çeken önerileri arasında yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği bu model ile yalnızca Kayseri için değil, Türkiye genelinde uygulanabilecek örnek bir kapsayıcı afet yönetimi sisteminin altyapısını oluşturmayı amaçlıyor.