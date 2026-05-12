Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri, Avrupa Birliği süreci, savunma sanayii ve yeşil enerji alanlarında iş birliği mesajları verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ticari, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayiinden enerjiye, tarımdan ticarete kadar birçok alanda güçlü iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye ile AB arasındaki stratejik önemi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'nin AB savunma girişimlerine katılımının ortak çıkarlar açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin uluslararası diplomasi trafiğindeki rolüne dikkat çekerek 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, Kasım ayında ise COP31'e ev sahipliği yapılacağını hatırlattı. Görüşmede yeşil enerji dönüşümünün de Türkiye ile Belçika arasındaki önemli iş birliği başlıklarından biri olduğu vurgulandı.