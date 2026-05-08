KAYSERİ (İGFA) - Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen 'Önce Yaya' etkinlikleri, yoğun katılımla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Trafik bilincini artırmak, kurallara uyumu teşvik etmek ve kazaların azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere il protokolü ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol ile birlikte etkinlik alanını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, trafik güvenliğine yönelik farkındalık çalışmalarının toplum açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Programın açılışı protokol üyelerinin kurdele kesimiyle gerçekleştirilirken, etkinliklerde özellikle çocuklar ve gençlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya gelerek trafik kuralları ve güvenli ulaşım uygulamalarına ilişkin gösterileri izledi ve çocuklarla yakından ilgilendi. Büyükkılıç ayrıca, Vali Çiçek ile birlikte, etkinlik alanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD gibi kurum ve kuruluşlar tarafından açılan stantları ziyaret etti.

'Ulaşım Altyapımızı Daha Sağlıklı Hale Getiriyoruz'

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Trafik Güvenliği Haftası'na gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Vatandaşlarımızın trafik konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu bilincin özellikle çocuk yaş grubunda başlaması geleceğimiz açısından son derece kıymetlidir. Ulaşım altyapımızı daha sağlıklı hale getirmek adına akıllı şehircilik uygulamalarımızı emniyet birimlerimizle iş birliği içerisinde sürdürüyoruz' dedi.

Kayseri'de yaklaşık 600 bin aracın trafikte bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sürücülere trafik kurallarına hassasiyetle uyma çağrısında bulunarak, 'Kurallara uyalım, sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim' ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şehirde yaşanan trafik kazalarına dair istatistikleri paylaşarak, yaralanmalı trafik kazalarındaki oranda düşüş yakalamak zorunda olduklarını söyledi. Çiçek, bunun için hem emniyetimiz hem Büyükşehir Belediyemiz, büyük bir çaba sarf etmekte' dedi. Vali Çiçek ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon yatırımı Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde başarılı bir planlama ve koordinasyonun ortaya konulduğuna dikkat çekti.

Program kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kurulan stant da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Stantta dağıtılan broşürler ve tanıtım materyalleriyle vatandaşlara trafik güvenliği, acil durum müdahaleleri ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi verildi. Etkinlikler boyunca ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalı tanıtımlar ve bilinçlendirme faaliyetleri de vatandaşlardan takdir topladı.