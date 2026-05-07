Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Muttalip-Sarıcakaya yolu üzerindeki Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı hazırlıklarını başlattı. Yetiştiriciler için yer kiralama süreci başlarken, pazarın kapıları 11 Mayıs'ta açılacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Eskişehir'de hayvan yetiştiricilerinin ve vatandaşların her yıl yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda geri sayım başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi, kiralama ücretinin kapalı padoklar için 27.000 TL, açık alanlar için 20.000 TL olduğunu ve satıcıların Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi ile birlikte bu ücreti 7-8 Mayıs günleri arasından Gelir Şube Müdürlüğü'ne, 11 Mayıs itibarıyla ise doğrudan hayvan pazarına açılacak gişeye yatırabileceklerini ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazar kapılarını 11 Mayıs 2026 itibarıyla hem satıcılara hem de alıcılara açacak. Modern altyapısıyla hizmet verecek olan pazar alanı, kurbanlık alışverişinin güvenle yapılabilmesi için Kurban Bayramı'nın üçüncü günü akşamına kadar kesintisiz mesai yapacak.