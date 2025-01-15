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Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım" mesajı verdi.

Organize suç örgütü üyesi 19 şüphelinin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonlarda; 15 adet ruhsatsız tabanca,2 adet ruhsatsız tüfek, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile Çok sayıda çek/senet ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-6” operasyonunda 19 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Kayseri'de elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "HÜCRE-6" operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. ANKARA (İGFA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Hücre-6 operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.