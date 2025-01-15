Düzce'de araç trafiğine kapalı İstanbul Caddesi üzerinde araç meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü dengesini kaybederken, yolda yürüyen yayaya çarptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Vatandaşlar tarafından sürekli şikayet konusu olan, motosikletle girmesinin yasak olduğu caddede bu tür sürücüler çocuklu ve diğer vatandaşları canından bezdirdi.

İstanbul Caddesi üzerinde 81 AEJ 211 plakalı motosiklet sürücüsü dengesini kaybetmesi sonucunda yolda yürümekte olan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya kafasından aldığı darbe sonucunda yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan yayayı ilk müdahale sonrasında tedavisi için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.