Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Emniyet teşkilatında kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilirken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet teşkilatında dikkat çeken değişikliklere gidildi.

Karar kapsamında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

Kararla birlikte bazı il emniyet müdürleri de merkeze çekildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

7 İL EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Yeni atamalar kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atanırken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç getirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş atanırken, Manisa'ya ise Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel görevlendirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.

Teşkilattaki köklü değişiklikle birlikte 9 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Nevşehir Valiliğini sürdüren Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ VALİ ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Fidan; Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yaparken, 2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yaptı. 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başlamış, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürütmüştür. 9 Ağustos 2023 tarihinden bu yanan Nevşehir Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, Prof. Dr. Fatma Fidan hanımefendi ile evlidir.