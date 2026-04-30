Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçenin ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ulaşımın aksamaması, trafik yoğunluğunun yaşanmaması, vatandaşların rahatsız olmaması adına gece saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Palancıoğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan alanları asfalt ile buluşturduklarını belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ' Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde asfalt ve tamir ihtiyacı olan alanlar vardı. Şehir merkezinde vatandaşların ve araçların yoğunluğu fazla olduğu için sabahın erken saatlerinde çalışmayı tamamlıyoruz. Şehrin merkezi de her bölgemiz gibi bizim için önemli. Bu alanda vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde gece saatlerinde başlayan çalışmalar yapıyoruz.

Şehir merkezinde çeşitli alanlarda asfalt çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız asfalta kesilecek, delinecek şekilde zarar vermemeleri. Bu yaz asfalt çalışmalarımız tıpkı geçen yıl olduğu gibi yoğun şekilde devam edecek. Özellikle bahçeli evlerin artmasıyla birlikte asfalt çalışmasına yoğun talep söz konusu. Eğribucak, Kıranadı, Hisarcık, Erenköy, Gesi ve diğer mahallelerimizde yapılaşmalar çok fazla olduğu için talep artıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte biz de asfalt çalışmasına başlıyoruz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.'