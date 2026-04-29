İzmir'in Bornova ilçesinde karşı şeride geçen kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi. Faciada 1 polis şehit oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'dan İzmir yönüne seyir halinde olan bir kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçmesi sonucu toplam 10 aracın karıştığı büyük bir kaza yaşandı.

Freni patlayan TIR karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı.

Ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yaptığı açıklamada şehit polis memuru ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.