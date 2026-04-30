Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren özellikle Marmara ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuzeybatıda sıcaklıklar düşerken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve çığ riski dikkat çekiyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Nisan ayının son gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile İç Anadolu'nun bazı illeri başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve güney kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde 30 Nisan Perşembe'yi 1 Mayıs Cuma'ya bağlayacak gece yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışlar dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulundu.