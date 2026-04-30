Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 4 ilin valisi değişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, Mart ayında Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan boşalan TİHEK Başkanlığı'na atanırken, birçok kritik göreve de yeni isimler getirildi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hem mülki idarede hem de İçişleri Bakanlığı bünyesinde önemli değişikliklere gidildi.

Karar kapsamında 4 ilin valisi değişirken, çeşitli kurumlara da yeni atamalar yapıldı.

Buna göre Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilirken, boşalan Nevşehir Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök atandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı'na atanırken, Ankara Valiliği görevine Aydın Valisi Yakup Canbolat getirildi. Aydın Valiliği'ne Adıyaman Valisi Osman Varol atanırken, Adıyaman Valiliği görevine ise İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük getirildi.

Kararname kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde de önemli görevlendirmeler yapıldı.

Personel Genel Müdürlüğü'ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin atanırken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevine ise Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli getirildi.

YENİ ANKARA VALİSİ YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

1969 yılında Çorum'un Alaca İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Alaca'da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Durağan (Sinop) (1995-1998), Yedisu (Bingöl) (1998-2000), Cumayeri (Düzce) (2000-2003), Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005), Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007), Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Canpolat, daha sonra Hakkâri Valiliği (2014-2016), Konya Valiliği ( 2016-2018) ve Bursa Valiliği (2018-2023) görevlerinde bulundu. Vali Canbolat son olarak 9 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Aydın Valiliği görevini sürdürmekteydi.