Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda metal saclara gizlenmiş 111 bin 700 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
MERSİN (İGFA) - Mersin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza atıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Akdeniz ilçesinde şüpheli bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, metal saclar içerisine gizlenmiş halde toplam 111 bin 700 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olarak yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne yetkilileri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.
⚡️Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Narkotik ve KOM ekiplerimizin Akdeniz ilçemizde düzenlediği operasyonda, metal saclar içerisine gizlenmiş 111.700 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiştir.— Mersin Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetMersin) April 29, 2026
