İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarını mesnetsiz ve toplumsal gerilimi artırıcı bulduklarını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Burhanettin Duran, Özgür Özel'in ithamlarını 'siyasetin yapıcı ve rasyonel zemininden uzak, dikkat çekmeye ve gündem saptırmaya dayalı bir üslup' olarak nitelendirdi. Duran, demokratik siyasetin sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirdiğini vurgulayarak, 'Hiç kimse devletin üst kademelerindeki görevlilere yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeler üzerinden siyaset üretemez. İddiaların yeri yargı mercileridir' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceliğinin ülke istikrarı, millet refahı ve toplumsal birliğin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, atılan adımların Türkiye'nin güçlenmesine ve ortak geleceğin inşasına hizmet ettiğini ifade etti.

