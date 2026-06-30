Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdikleri düzenli denetim ve kontrollerle vatandaşların huzur, güvenlik ve sağlığını korumaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde vatandaşların huzurunu, sağlığını ve güvenliğini önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin önemli yaşam alanlarından 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.

Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği millet bahçesinde gün boyunca sahada görev yapan zabıta ekipleri, kamu düzeninin korunması, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve ortak kullanım alanlarının amacına uygun şekilde değerlendirilmesi için titizlikle çalışıyor.

Çocukların güven içerisinde oyun oynadığı, ailelerin keyifli vakit geçirdiği ve vatandaşların sosyal yaşamın tadını çıkardığı millet bahçesinde ekipler, yönlendirme, bilgilendirme ve denetim faaliyetleriyle huzurlu ortamın devamlılığına katkı sunuyor. Vatandaşlardan gelen talep ve bildirimleri de anında değerlendiren ekipler, karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı belediyecilik anlayışının sahadaki temsilcileri olan zabıta ekipleri, kent genelinde olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde de vatandaşların huzurunu ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik görevlerini özveriyle yerine getiriyor.