İl genelinde 'Hızlı Tarama' metodu ile tespiti yapılan ve E sınıfı (Çok Yüksek Riskli) bina ilan edilen bir bina daha İBB ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. 6 bin 840 çok yüksek riskli bina içerisinde yer alan Bakırköy'deki Onur Apartmanı öğle saatlerinde yıkıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının Kentsel Dönüşüm Uygulama Şube Müdürlüğünce İl genelinde 'Hızlı Tarama' metodu uygulamasıyla çok yüksek riskli binalar tespit edildi. Yapılan tespitlerde 6 bin 840 bina E sınıfı kategorisinde yer aldı. Bakırköy'deki bu bina da çok riskli binalar arasında yer alıyor. 29 Ocak 2026 tarihinde yapının, İlçe Belediyesi ile yapılan görüşmesine göre yıkım ruhsatının hafta içerisinde hazırlanmasına bağlı olarak yıkım gerçekleştirildi.

46 YILLIK ONUR APARTMANI DEPREM DİRENÇLİ HALE GELİYOR

6 Şubat depreminin yıldönümünde ise İBB, kentsel dönüşüme can katan çalışmalarını sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde yıkımı gerçekleştirilen Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, 245 ada 2 numaralı parselde konumlu bina; bodrum, zemin, 3 normal katlı olmak üzere toplamda 5 katlı ayrıca 15 bağımsız birimden oluşuyor. 46 Yıllık binanın yıkımına İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün katıldı. İBB olarak çalışmaların sürdürüleceğini belirten Demir sözlerine şöyle devam etti; 'Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm ülkemize, tüm vatandaşlarımıza da sabırlar diliyoruz. Allah bir daha böyle acıları ülkemize ve vatandaşlarımıza yaşatmasın bunun için de çalışmaya devam ediyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Gördüğünüz Onur Apartmanı hızlı tarama testine başvuruyor. Hızlı tarama testi sonucunda yapı E sınıfı yani çok riskli yapı olarak tescilleniyor. Dönüşümü başlatıyoruz. Bu dönüşümlerimiz de biz kira desteği veriyoruz. Hem ev sahiplerine hem de varsa kiracıya da kira desteği veriyoruz. Sabah yine mutlulukla söylüyorum ki Kadıköy'de bir yıkım gerçekleştirdik. Yine kentsel dönüşüm kapsamında nitelikleri farklı olabiliyor onların. Yarın Büyükçekmece'de bir yıkımımız var. Biz hızlı tarama testlerine devam ediyoruz.'