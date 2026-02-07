Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Camilerin kutsal mekânlar olduğuna dikkat çeken Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu, sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı.

İlçe sınırları içerisindeki 268 cami, periyodik olarak temizlenerek gül suyuyla yıkandığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar , 'Camilerimiz kutsal mekânlarımızdır. Belediye olarak yalnızca fiziki restorasyonlarını yapmakla kalmıyor, aynı zamanda hemşehrilerimizin huşu içerisinde ibadet edebilmesi için temizlik ve hijyene büyük önem veriyoruz. Özellikle Ramazan ayında bu hassasiyetimizi daha da artırıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile 185 merkez ve 83 kırsal mahallede olmak üzere toplam 268 camimizin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz ayda en az bir kez genel temizlikten geçiriliyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ramazan ayı başta olmak üzere dini ve özel günlerde bu uygulamayı daha da sıklaştırıyoruz. Cemaatimizin mis gibi gül kokan, huzurlu ortamlarda ibadet etmesini sağlıyoruz. Rabbim yapılan tüm ibadetleri kabul etsin.' ifadelere yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

TEKNOLOJİK CİHAZLAR VE PROFESYONEL EKİPLERLE HİJYENİK TEMİZLİK

'Daha Temiz Kocasinan' parolasıyla hizmetlerini sürdüren Kocasinan Belediyesi, cami temizliğinde son teknoloji ekipmanlar ve profesyonel personel ile çalışıyor. Camilerin halıları, kapıları, camları, ahşap bölümleri, kitaplıkları ve fayansları gibi özel hijyenik temizlik sistemleriyle detaylı şekilde temizleniyor ve gül suyu ile yıkanarak ferah bir ortam oluşturuluyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 2 ayrı profesyonel ekip, ilçe genelindeki tüm camileri ayda en az bir kez temizlerken, Ramazan ayında bu çalışmalar yoğunlaştırılarak sürdürülecek.