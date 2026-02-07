İstanbul Üsküdar Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sevginin iyileştirici gücünü 'Sevgi Pazarı' ile Üsküdar'a taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Sahil Meydanı'nda 07 Şubat ile 14 Şubat tarihlerinde, 12.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek Sevgi Pazarı etkinliği, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında hazırlanan renkli stantlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geçen yıl ilki gerçekleşen ve yoğun ilgiyle karşılanan bu özel etkinlikte; Mum boyama atölyesi, canvas çanta tasarımı, kabartmalı kalp buketi gibi interaktif etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, kendi el emekleriyle hazırladıkları hediyeleri sevdiklerine sunma şansı bulacak.

Sevgi Pazarı'nda hem eğlenceli atölyeler hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı standlar yer alacak. ÜSMEK ve KÜP projeleri kapsamında hazırlanan el emeği ürünler, ziyaretçilere hediye seçenekleri sunarken, 13-14 Şubat tarihleri arasında canlı müzik performansları konuklara keyifli bir mola fırsatı sağlayacak.

Üsküdar Belediyesi, Kadın el emeği ürünlerini keşfetmek, atölyelerde yaratıcılığını ortaya koymak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek ve sevdiklerine kendi elleriyle hazırladığı hediyeleri sunmak isteyen herkesi bu özel etkinliğe bekliyor.