Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin girişinde yer alan Marmaris ve Beyaz Saray siteleri ile Çanakkale ve Şenevler apartmanlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecinde sağlanan önemli kazanımları paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bölge sakinlerine hitap eden Başkan Yalçın, uzun yıllardır çözüme kavuşması beklenen kentsel dönüşüm sürecinin önündeki en önemli engellerden birinin emsal sorunu olduğunu belirtti.

EMSAL 2,45'TEN 3'E YÜKSELDİ

Bölgedeki vatandaşların hak kaybı yaşamadan dönüşüm yapabilmeleri için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclislerinde alınan kararlarla emsal değerinin 2,45'ten 3'e yükseltildiğini söyledi.

Yapılan düzenlemenin arsa değerlerinde yaklaşık yüzde 20'lik artış anlamına geldiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, şöyle konuştu: 'Değerli komşularımızı bu önemli gelişmeyi paylaşmak için davet ettik. Uzun süredir kentsel dönüşüm için gerekli olan arsa payları, Kayseri'de uygulanan eve-ev dönüşüm modeline uygun seviyede değildi. Bu nedenle özel bir gayret gösterdik. Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin meclislerinde aldığımız kararlarla emsal değerini 3'e çıkardık. Böylelikle müteahhitlerle yapacağınız görüşmelerde evinize karşılık ev talep edebilecek noktaya geldiniz. Bu gayretimiz sizlere helali hoş olsun.'

'TALAS'A ÖRNEK OLACAK BİR UYGULAMA'

Söz konusu bölgenin Talas'ın vitrini konumunda bulunduğunu kaydeden Başkan Yalçın, yıllar içinde yıpranan yapıların artık yenilenmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirterek şunları söyledi: 'Talas'ın girişinde bulunan ve bir dönem ilçemizin en modern yapıları arasında yer alan bu sitelerimizdeki binalar, 40-50 yılın ardından doğal olarak yıprandı. Demirleri ortaya çıkan ve deprem dayanıklılığı konusunda endişe oluşturan yapıların yenilenmesi gerekiyordu. Biz de belediyenizin hemen yanı başındaki komşularınız olarak bu süreci yakından takip ettik. Bize düşen görev, sizlere rehberlik etmek ve karşılaştığınız prosedürlerin aşılmasına yardımcı olmaktı. İlk kez Talas'ta emsal teşkil edecek böyle bir ayrıcalık sağlandı. Bunun yapılması da gerekiyordu. Çünkü burası Talas'ın girişinde, ilçemiz açısından çok özel bir bölge.'

'BİRLİKTE HAREKET EDİN, PAZARLIK GÜCÜNÜZ ARTSIN'

Başkan Yalçın ayrıca Marmaris Sitesi sakinlerine diğer sitelerle birlikte hareket etmelerinin dönüşüm sürecinde önemli avantaj sağlayacağını belirterek, ortak hareket edilmesi halinde müteahhitler karşısında pazarlık gücünün artacağını ve daha modern, daha konforlu yaşam alanlarına kavuşulabileceğini ifade etti.

Toplantının sonunda vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak kentsel dönüşüm süreçlerinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

170 DAİRE VE 2 DÜKKANI KAPSIYOR

Kentsel dönüşüm çalışmasının planlandığı bölgede Marmaris Sitesi'nde 58, Beyaz Saray Sitesi'nde 58, Şenevler Apartmanı'nda 24 ve Çanakkale Apartmanı'nda 30 daire bulunuyor. Toplam 6 bloktan oluşan alanda 170 daire ve 2 dükkân yer alıyor.