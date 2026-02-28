Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2025 yılı yatırım ve hizmetlerini, 2026'da hayata geçirilmesi planlanan projelerle birlikte meclis üyelerine kapsamlı bir sunumla aktardı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşma, adeta Talas'ın gelecek vizyonunun fotoğrafını ortaya koydu.

'TALAS, ŞEHRİN KUTUP YILDIZI'

Konuşmasına ramazan ayını tebrik ederek başlayan Başkan Mustafa Yalçın, Talas'ın cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

'Akşam olduğunda Kayseri'de ne kadar araç varsa Talas'a göçüyor. Emniyet noktasında güvenilirlik, tarihin ve doğanın cazibesiyle birleşince ortaya umudun şehri çıkıyor. Bu nedenle Talas'a şehrin 'kutup yıldızı' deniliyor.' sözleriyle ilçenin yükselen değerine dikkat çekti.

2025'İN 'ŞAHESERİ': TALAS MİLLET BAHÇESİ

2025 yılında hayata geçirilen projeler arasında en dikkat çeken yatırımın Talas Millet Bahçesi olduğunu belirten Yalçın, sürecin 5 yıl sürdüğünü, bunun 2,5 yılının resmi görüşmelerle geçtiğini ifade etti. Pandemi ve deprem gibi afetlerin de süreci etkilediğini hatırlattı.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda ise yalnızca hafta sonları 3 bin araç girişinin olduğunu belirten Başkan Yalçın, alanın 182 bin metrekareye çıkarılması için genişletme çalışmalarına bu yıl başlanacağını açıkladı.

KÜLTÜR, EĞİTİM VE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Şehrin kültürel hafızasını güçlendirmek adına Sahaflar Çarşısı'nı kurduklarını belirten Başkan Yalçın, Osmanlı Kültür Sokağı'na kazandırılan Türkçe Sokağı ile medeniyet vurgusunu daha da derinleştirdiklerini söyledi.

209 haftadır devam eden 'Şeffaf Oda' uygulamasıyla vatandaş taleplerinin doğrudan alındığını ve hızla ilgili birimlere iletildiğini belirten Başkan Yalçın, Talas Patievi'ne doğal yaşam alanı ruhsatı alındığını ve Çatakdere Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik benzer bir merkezin yapımına başladıklarını kaydetti.

Eğitim yatırımlarına da ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, ilçeye 13 okul kazandırıldığını, özel gereksinimli öğrenciler için Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açıldığını ifade etti. 7/24 Kütüphane'nin ise 1 milyon ziyaretçi sayısını aştığını vurguladı.