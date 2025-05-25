Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kayseri Talas Belediyesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kurban satış ve kesim yerlerinin altyapı hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi satış yerlerini kura ile belirledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta Reşadiye Mahallesi’nde kurulacak olan kurban satış alanındaki yerlerin tahsisi için yapılan kura çekimiyle 72 küçükbaş, 15 de büyükbaş besicinin yeri belirlenmiş oldu.

KURBAN SATICILARINDAN PAZAR YERİNE TAM NOT

İçerisinde su ve elektrik başta olmak üzere birçok imkânı bulunduran kurban satış ve kesim yeri kurban satışı için kuraya gelenlerden de tam not aldı.

Geçmiş yıllardan bildikleri pazar yerini çok beğendiklerini ifade eden hayvan üreticileri “Buradan Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ederiz, çok güzel bir yer. Bundan iyi bir hizmet olamaz, bundan güzel bir yer olamaz. Hiç sıkıntı çekmeden işimizi gayet güzel yapabiliyoruz.” dedi.