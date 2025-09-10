Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalinin Kayseri ayağı kapsamında Kayseri Talas’taki etkinlikler başladı. İlçenin köklü kültürel mirasını öne çıkaran sergi ve atölyeler, sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas't gerçekleştirilecek program çerçevesinde, Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Kültür Sokağı girişinde yer alan Su Medeniyetleri Galerisi, festivalin ilk etkinliklerinden biri olan Sanatçı Neşe Koçak’ın “Şifaya Açılan Kapılar” sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. 13.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen sergi, şifa temalı eserleriyle yoğun ilgi gördü.

Aynı sokaktaki Klasik Sanatlar Akademisi’nde düzenlenen Ebru Atölyesi de festivalin dikkat çeken programlarından oldu. Sanatçı Sema Balkaya Öksüz’ün rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, ebru sanatının inceliklerini öğrenip kendi çalışmalarını yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

Öte yandan, Osmanlı Kültür Sokağı içinde yer alan Talas Sanat Galerisi de bugün kapılarını açacak. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan “Kayseri Sandık Çeyizi Mirası Sergisi”, 9-10 Eylül tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Yine aynı mekânda, 11-12 Eylül tarihlerinde Tohumluk Vakfı tarafından hazırlanan “Kayseri El Sanatları Mirası Sergisi” ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergide, halı ve kilimler başta olmak üzere çok sayıda kültürel değer sergilenecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, festivalin Talas’ta başlamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün Talas’ta kültür ve sanat yolculuğunun ilk adımlarını attık. Sergimiz ve ebru atölyemiz büyük ilgi gördü, yarından itibaren Talas Sanat Galerimiz de ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu festival, şehrimizin zengin kültürel birikimini gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir fırsat. Tüm hemşehrilerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum.”

Festival, 12 Eylül’e kadar Talas’ta farklı sergi ve etkinliklerle devam edecek