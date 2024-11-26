Kayseri Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kar yağışıyla birlikte harekete geçen Kayseri Talas Belediyesi'nde kış çalışmaları aralıksız sürüyor. 90 kişiden oluşan ekipler, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 4 yıl önce özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

YAĞIŞLAR KAMERALARLA TAKİP EDİLİYOR

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor.