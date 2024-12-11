Kayseri Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ilçenin kırsal mahallelerinden Kepez’in ana yolunda asfalt çalışması başladı. Çalışmalara katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Kepez bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyemiz ve Talas Belediyemizin yol yapım ekiplerine teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ekipleri Malatya yolu girişindeki Mengücek yolu ile Kepez Mahallesi çıkışına kadar olan bölümde eski asfaltı sökerek hafriyat, altyapı sıkılaştırma ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Asfalt serimine hazır hale gelen yolda çalışmalar kesilen kurban ve dualar eşliğinde başladı.

Buradaki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki ve 4 bin ton sıcak asfaltın serilmeye başlayan yolda işçiler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

“YOLUMUZ GÜZEL GÜNLERDE KULLANILSIN”

Ekiplere kolaylıklar dileyerek tatlı ikramında bulunan Başkan Yalçın, yaptığı kısa değerlendirmede, “Kepez Mahallemizin bizim için ayrı bir önemi var. İlk defa doğal gaz gelen köylerimizin biri olmasına gayret ettik ve geçen yaz doğal gaz çalışması başladı. Şu anda 136 hanede doğal gaz kullanılıyor. Bundan üç yıl önce Mengücek’ten Kepez’e girerken birçok rampalı ve virajlı yolumuzu dümdüz ettik. Sonra doğal gaz, aydınlatma direkleri ve en önemlilerinden biri de hayırseverimizle birlikte yaptığımız ilkokul ve ortaokul binamız oldu. Şu anda hepsi birlikte bitecek ve baharın ilk günlerinde okulumuzu açacağız. Yapılan işlerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a asfalt çalışmasında teşekkür ediyorum. Yolumuzun güzel günlerde kullanılmasını diliyor, şimdiden mahallerimize hayırlı olsun diyorum.” diye konuştu.

“NE İSTEDİYSEK MUSTAFA BAŞKANIMIZ YAPTI”

Kepez Mahalle Muhtarı Ayhan Demirezen de karın kaldırılarak asfalt çalışmasının yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Büyükşehir, Talas Belediyesi ve muhtar el ele vererek bu çalışma yapılıyor. Mahallemize kurulan güvenlik kamera sistemleri, 5 kilometrelik cazibe suyunun mahallerimize gelmesi, fiber internetin gelmesi gibi 7 ay içinde biz ne talep ettiysek Mustafa Başkanımız yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.