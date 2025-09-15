Kayseri Talas Belediyesi’nin 6 yıl önce kırsal mahallelerde başlattığı ve Türkiye genelinde örnek gösterilen “Belediye Mahallemizde” uygulaması, merkezdeki Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan kapsamlı çalışmalarla tamamlandı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nin yol süpürmeden çim biçmeye, bakım-onarımdan çevre düzenlemesine kadar birçok hizmetin aynı anda yaptığı uygulama, 250’nin üzerinde personel ve 60’tan fazla iş makinesiyle yürütüldü. 10 gün süren yoğun mesainin ardından mahallede kapsamlı bir yenilenme sağlandı.

Ayrıca fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler, ilaçlama ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere tüm belediye ekiplerinin eş zamanlı olarak görev aldığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, KASKİ, Kayserigaz ve KCETAŞ da destek verdi.

“HER MAHALLEMİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Çalışmaları değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Belediye Mahallemizde” uygulamasının kırsaldan merkeze taşınarak daha geniş bir kapsama ulaştığını belirtti.

Başkan Yalçın, şunları söyledi: “6 yıl önce kırsal mahallelerimizde başlattığımız bu çalışmayı bugün merkez mahallelerimizde de sürdürüyoruz. Bahçelievler’de 10 gün boyunca 250’den fazla personelimiz ve 60’tan fazla iş makinemizle adeta bir seferberlik havasında çalıştık. Amacımız, hemşehrilerimizin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevrede hayat sürdürmesini sağlamak. Her mahallemiz bizim için kıymetlidir. Bundan sonra da ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamamızla Talas’ın dört bir yanında hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”

ÜLKEYE ÖRNEK OLAN UYGULAMA

Başlatıldığı günden bu yana farklı belediyelere ilham kaynağı olan “Belediye Mahallemizde” projesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan Golden City Awards 2019 yılı değerlendirmesinde “En Başarılı Proje” ödülüne layık görülerek başarısını uluslararası alanda da tescillemişti.