Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük ilgi gören Talas Musiki Cemiyeti unutulmayacak bir programa daha imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen Amir Ateş Saygı Gecesinde salonu dolduran sanatseverler keyifli bir akşam geçirdi.

İki bölümden oluşan gecenin ilk bölümünde Talas Musiki Cemiyeti rast makamından şarkılar seslendirdi. Amir Ateş’in de sahne aldığı ikinci bölümde ise ünlü bestekarın sevilen eserleri okundu.

Yaklaşık iki saat süren programın sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; musiki cemiyetinin önemli bir kültür sanat merkezi haline geldiğine dikkat çekerek, “Amir Ateşi kendi konutlarında ziyaret ettiğimde benimle bir sürprizini paylaştı. Kayseri ile alakalı 10 civarında beste hazırlamış. İnşallah bir mani olmaz ise 20 Eylül’de hocamı burada ağırlayacağız. Hocama Talas Belediyesi Musiki Cemiyetinin kuruluşundan bahsettiğimde kendisi ve yardımcıları buraya kadar geldiler, tüzüğünü yönetmeliğini bizimle paylaştılar ve bu şekilde bir adım atmış olduk. Konservatuvar eğitimden farklı bizim cemiyetimiz. Çünkü bir mecburiyet veya kayıt durumu yok. İsteyen herkes gelip burada çalışmalara katılabilir. Ben burada olan arkadaşlarımıza, şeflerimize ve musiki cemiyetimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TALAS MUSİKİ CEMİYETİ, ANKARA VE İSTANBUL’DA YOK’’

Gecede konuşan ünlü bestekar Amir Ateş de Başkan Yalçın’ı tebrik ederek, “Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, Üsküdar Musiki Cemiyetinin güzel yönlerini almış buraya getirmiş. Hakikaten kendisiyle iftihar ediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir radyosu sanatçılarından yemin ederek söylüyorum farksız” dedi.