Kayseri Talas Belediyesi tarafından kültür ve eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla düzenlenen 'Alev Alatlı Okumaları' programı, Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Programa Kayseri Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda, Prof. Dr. Bahtiyar Aslan'ın anlatımıyla Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı ele alındı. Katılımcılar, iyi yıl önce aramızdan ayrılan Alatlı'nın eserlerindeki derinlik, toplumsal meselelere yaklaşımı ve kültürel mirasa sunduğu katkılar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

GENÇLERİN DÜŞÜNCE DÜNYASINA KATKI

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programla ilgili yaptığı değerlendirmede, gençlerin düşünce dünyasını zenginleştiren bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Prof. Dr. Bahtiyar Aslan'ın değerli anlatımıyla gerçekleşen 'Alev Alatlı Okumaları' programında öğrencilerimizle bir araya geldik. Düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'ya ışık tutan bu buluşmada; eserlerinin derinliği, toplumsal meseleleri ele alış biçimi ve kültürel mirasımıza kattığı değerler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyor, programda emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Talas Belediyesinin kültür ve eğitim odaklı projeleriyle gençleri sadece akademik anlamda değil aynı zamanda fikir dünyası ve değerler ekseninde de geliştirmeye devam ettiği vurgulandı. Program, öğrencilerin yoğun ilgisi ve etkileşimiyle sona erdi.