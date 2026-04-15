Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ile bir araya gelerek bölge halkına sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve ortak projeler üzerinde istişarelerde bulundu. Görüşmede, Uzunköprü ve Tekirdağ arasındaki komşuluk hukukunun hizmet odaklı projelere dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu artırmak ve bölgesel sorunlara ortak çözümler üretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Uzunköprü'nün gelişim süreci ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tecrübelerinden faydalanma imkanları ele alındı.

ORTAK ÇALIŞMA VE ÇÖZÜM ODAKLI BELEDİYECİLİK

Ediz Martin, samimi bir atmosferde geçen görüşmede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile yürütülebilecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdiklerini belirterek, 'Bölgemize yönelik ortak çalışmalar ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin geliştirilmesi konularını detaylıca ele aldık. Nazik ev sahipliği, Uzunköprü'müze göstermiş oldukları destek ve dayanışma için Değerli Başkanımız Candan Yüceer'e teşekkür ediyorum. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak adına kurumlar arası iş birliği içinde üretmeye ve çözüm odaklı çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya genelinde belediyelerin bir arada hareket etmesinin bölgesel kalkınma için hayati önem taşıdığını vurguladı. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği sözleriyle sona erdi.