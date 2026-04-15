Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, öğrencilerin yeteneklerinin sergilendiği 'Sen Yaparsın Melikgazi' etkinliği kapsamında Türk ve batı müziği çalgıları alanındaki enstrüman yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - 'Sen Yaparsın Melikgazi' etkinliği ile öğrencilerin akademik, sportif ve sanatsal yeteneklerini sergilemelerine olanak verildiğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ''Sen Yaparsın Melikgazi' etkinliklerimiz kapsamında farklı kategorilerde çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Ortaokullar arası enstrüman yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz hobi olarak enstrüman çalışarak, müzikle deşarj olarak geleceğe hazırlanıyorlar. Bu çok güzel. Rabbim çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Gençlerimiz için birçok proje yürütüyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 26 okul yaptık, bu sayı 30'a yaklaştı. Bunların içinde Havacılık Lisesi özel bir öneme sahip.

İnşallah bir 10 yıl sonra buradan ve üniversitelerinden mezun olduktan sonra yapacakları çalışmalarla Kayseri'mize ve ülkemize büyük gurur yaşatacaklar. Bir de Akıl Küpü Kütüphanelerimiz çok sevildi. Nerdeyse her mahalleye bir kütüphane yapıyoruz. Kütüphanelerimize kayıtlı 75 bin üyemiz var. Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız ile beraber GÖKTİM Melikgazi'yi açtık. Burada özel elemeyle seçilen 300 öğrencimize eğitim veriliyor. Mektep Melikgazi'de ise gençlerimize özellikle sosyal bilimler alanında güzel eğitimler veriyoruz. Sanat Melikgazi'mizde ise özellikle gençlerimiz farklı bir ortamda geleceğe hazırlanacaklar. Burada ayrıca bir müzik akademisi açmayı da planlıyoruz. Bu vesile ile bu yarışmaya katılan ve çok güzel performanslar sergileyen öğrencilerimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim.' dedi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da, 'Eğitim ve öğretim hayatında öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinlikler içinde olması çok önemli. Aile ilişkisinde çocukların ebeveynlerine kendilerini ispatlaması ve ailelerin evlatlarıyla gurur duydukları ortamların sağlanması çok önemli. Okullarımızın sahne faaliyetlerini düzenlemesi de eğitim hayatlarında çok önemli. Mustafa Başkanımıza da bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ederim.' diye konuştu.