Edirne'nin Keşan ilçesinde elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Hızır Berat için vatandaşlar adalet talebiyle tek yürek oldu. Geniş katılımlı ve sağduyulu yürüyüş, Keşan'ın vicdanının sesi olarak yankılandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da kaza sonucu yaşamını yitiren Hızır Berat'ın dosyasında verilen takipsizlik kararına karşı binlerce vatandaş sokağa döküldü. Medeni bir şekilde, hiçbir taşkınlığa sebebiyet vermeden hak arayan Keşanlılar, dosyanın yeniden açılmasını ve davanın mahkeme sürecine taşınmasını talep etti.

İlçede derin bir üzüntü ve tepki yaratan Hızır Berat'ın vefatıyla ilgili hukuki süreçte yeni bir perde açıldı. Yürüyüşe Tüm Romanlar Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı'da katıldı. Dosya hakkında verilen takipsizlik kararının vicdanları yaraladığını belirten vatandaşla, sessiz ama güçlü bir yürüyüşle yetkililere seslendi. 'Geç gelen adalet, zulümdür' şiarıyla toplanan kalabalık, adaletin tecelli etmesi için davanın açılmasını bekliyor.

Yürüyüş boyunca Keşanlılar, demokratik haklarını usul ve adaba uygun şekilde kullanarak takdir topladı. Katılımcılar; adalete güvendiklerini belirterek, 'Adalet mülkün temelidir, milletin de vicdanıdır' mesajını vererek, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı'ndan dosyanın kanunlara uygun şekilde davaya dönüştürülmesini talep ettiler.

Etkinlik boyunca güvenliği sağlayan emniyet teşkilatına ve polis ekiplerine nezaketleri için teşekkür edilerek, devletin ve güvenlik güçlerinin her zaman yanında olunduğu vurgulandı. Keşan halkı, vatanını ve bayrağını sevenlerin sesinin devlet katında duyulacağına olan inancıyla, dosyanın titizlikle incelenip yargı sürecinin başlatılmasını bekliyor. Hızır Berat'ın sesi olan binler, adaletin yerini bulacağı güne kadar konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.