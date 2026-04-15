Nightlife Dergisi'nin 13 Nisan akşamı Cheshme Lounge Kuruçeşme'de gerçekleştirdiği geleneksel 'Yaza Merhaba' partisi ve ödül töreni; iş, sanat, cemiyet ve basın dünyasından çok sayıda seçkin ismin katılımıyla yapıldı. Bu özel gecede, kariyerindeki çok yönlü başarısıyla dikkat çeken Nevide Çiçek, 'Meslek Onur Ödülü'ne layık görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - Hem yeşil sahalarda profesyonel futbolcu kimliğiyle hem de ekranlarda oyunculuk performansıyla varlık gösteren Nevide Çiçek, her iki sektörde de sergilediği başarılı grafik sayesinde bu anlamlı ödülün sahibi oldu.

Kariyerinde Çifte Başarı

Oyunculuk ve futbol dünyasında yürüttüğü profesyonel çalışmalarıyla 'işinde en iyisi' olma hedefini sürdüren Çiçek, kendi alanındaki azmiyle birçok kadına ilham kaynağı oluyor. Gecede takdim edilen ödül, başarılı ismin hem spor camiasındaki hem de sanat dünyasındaki disiplinli duruşunun bir yansıması olarak kaydedildi.

Seçkin Davette Anlamlı Buluşma

Basın dünyasının yakından takip ettiği Nightlife Dergisi organizasyonunda, farklı disiplinleri bir araya getiren kariyer yolculuğuyla ön plana çıkan Nevide Çiçek, modern kadının her alanda var olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Kuruçeşme'nin şık atmosferinde düzenlenen törende, Çiçek'in her iki sektördeki profesyonel vizyonu büyük takdir topladı.