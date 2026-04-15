KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.'nin genç yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlediği Gastro Genç yarışması yalnızca bir rekabet ortamı değil, aynı zamanda kapsamlı bir eğitim fırsatı imkânı sunuyor. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Antikkapı tarafından sağlanan ödül kapsamında İstanbul'da bulunan Mutfak Sanatları Akademisi'nde (MSA) profesyonel mutfak eğitimi alarak, MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna ile bir araya geldi.

Eğitim ödülü kapsamında Gastro Genç yarışmasında dereceye giren Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze Mesleki Eğitim Merkezi ve Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yarışmada sıfır atık kurallarını en iyi uygulayarak Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 12 öğrenci, İstanbul'daki Mutfak Sanatları Akademisi'nde (MSA) düzenlenen workshop eğitimine katıldı.

UYGULAMALI EĞİTİMLE PROFESYONEL DENEYİM

Genç şef adayları, 3 saat süren uygulamalı eğitimde 'Mozzarella Bruschetta', 'Pollo Piccata Milanese' ve 'Vişneli Panna Cotta' yapımını öğrenirken, aynı zamanda profesyonel mutfak teknikleri ve mutfak disiplinine dair önemli ipuçları edinme fırsatı buldu. Eğitim programının en dikkat çekici anlarından biri ise öğrencilerin Danilo Zanna ile bir araya gelmesi oldu. Şef Zanna, gençlerle deneyimlerini paylaşarak onlara ilham verdi ve mesleki yolculuklarında dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Program kapsamında Danilo Zanna'ya günün anısına çeşitli hediyeler sunuldu. Kocaelispor forması ve atkısı hediye edilen Zanna, yeşil-siyahı formayı giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette Zanna'ya Hızır 41 Afet Tırı'nın simgesel hediyesi takdim edilerek Kocaeli'de hayata geçirilen Afet Mutfağı projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Antikkapı A.Ş.'nin Osmanlı Saray Mutfağı'ndan ilhamla günümüze uyarladığı Tatlı Tahin'i deneyimleyen Zanna, bu eşsiz lezzete tam not verdi. Etkinlik, Zanna'nın gençlerin aşçı önlüklerini imzalamasıyla sona erdi.