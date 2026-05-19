İzmir'de Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konserler, spor etkinlikleri ve satranç turnuvalarıyla kutladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konserler, spor etkinlikleri ve satranç turnuvalarıyla kutladı. Küçükpark Meydanı'nda düzenlenen Gençlik Festivali yoğun ilgi görürken, Homeros Vadisi'nde paintball turnuvası ve Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen satranç turnuvası gençleri bir araya getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin sanat, spor ve sosyal yaşamla iç içe olması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle gençleri sanat, spor ve eğlence dolu organizasyonlarda buluşturdu. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

KÜÇÜKPARK'TA FESTİVAL HAVASI

19 Mayıs Gençlik Festivali, İzmir'in en hareketli buluşma noktalarından Küçükpark Meydanı'nda gerçekleştirildi. Üç gün süren festival kapsamında Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nın müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, Zoza ve Kozmonot sahne aldı. Festivalin finalinde ise DJ Olcay Fidan performansı ve Fondip grubunun konseriyle gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Festival boyunca Küçükpark Meydanı müzik ve eğlencenin merkezi oldu.

HOMEROS VADİSİ'NDE PAİNTBALL HEYECANI

Bornova Belediyesi Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nden yararlanan üniversite öğrencileri için Homeros Vadisi'nde macera parkuru yarışması ve paintball turnuvası düzenlendi. Doğayla iç içe ortamda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem rekabet dolu anlar yaşadı hem de keyifli vakit geçirdi.

SATRANÇ TURNUVASINA YOĞUN KATILIM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası ise Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya toplam 114 sporcu katıldı. 10 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara toplam 24 bin TL değerinde hediye çeki verildi.