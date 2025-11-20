Kayseri Talas Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan Belediye Mahallemizde uygulaması Mevlana Mahallesi'nde yoğun bir tempoyla sürerken, çalışmalar bu kez Tamer Caddesi'nde gece yapılan asfalt serimi ile devam etti. Belediye ekipleri modern iş makineleriyle sıcak asfalt uygulaması yaparken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sahaya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Gece boyu süren çalışmaları takip eden Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ekiplerle tek tek sohbet etti ve çalışanlara tatlı ikram ederek kolaylıklar diledi. Başkan Yalçın'ın bu jesti, sahadaki personelin motivasyonunu artırırken, çalışma ortamında sıcak bir atmosfer oluşturdu.

250 PERSONEL VE 55 ARAÇLA KAPSAMLI MAHALLE SEFERBERLİĞİ

Belediye Mahallemizde uygulaması kapsamında Mevlana Mahallesi genelinde; yol süpürme, çim biçme, çevre düzenleme ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

250 personel ve 55 iş makinesi ile yürütülen bu büyük operasyon sayesinde mahalle baştan sona yenilenirken, vatandaşlardan gelen talepler de anında değerlendirilerek ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN RAHATI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye'nin en büyük mahallelerinden biri olan Mevlana'daki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

'Bugün Tamer Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmamızı sürdürüyoruz. Amacımız, Mevlana'daki hemşehrilerimize daha konforlu ve güvenli yollar sunmak. Ekiplerimiz cansiparane çalışıyor. Biz de her zaman olduğu gibi yanlarındayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bu emeğin en güzel karşılığı.'

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN MODEL BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

Belediye Mahallemizde uygulaması, 2019'da Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından verilen Golden City Awards'ta 'En Başarılı Proje' seçilmişti.

Uygulama bugün, Talas'ın cadde ve sokaklarında başarı