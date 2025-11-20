Bilecik'te Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte BİL-EN Programı kapsamında Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ile Bozüyük Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaretlerde sınıfları tek tek gezen Kaymakam Öztürk, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek eğitim sürecine dair bilgi aldı.

Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için tavsiyelerde bulunan Öztürk, tüm eğitim camiasına başarılı ve verimli bir dönem temennisinde bulundu.

Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Öztürk, BİL-EN projesinin ilçede eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefleyen önemli bir çalışma olduğunu belirtti.