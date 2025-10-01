Kayseri Talas Belediyesi, yeni projeler için Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu başkanlığında gerçekleşen ziyarette, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zafer Akpınar, Özel Kalem Müdürü Emre Bayraktar ve ilgili birim personelleri yer aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Program kapsamında ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ziyaret edildi. Kayseri Talas heyeti, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Semih İlker Sanaç, Hava Yönetimi Dairesi Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe ve Yönetim Hizmetleri ve Finansman Dairesi Başkanı Şefik Bilim ile bir araya geldi. Görüşmelerde yeni projeler üzerine fikir alışverişi yapılırken, Talas’ta hayata geçirilen Millet Bahçesi, sıfır atık uygulamaları ve hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında bugüne kadar verilen desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Heyetin ikinci durağı Türkiye Belediyeler Birliği oldu. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Koordinasyon İşleri Müdürü Cenk Kadıoğlu ve Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Korucu ile görüşen Talas heyeti, Ali Dağ Koruma Projesi’ne verilen katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Ankara programıyla birlikte Talas Belediyesi, hem mevcut projeler için verilen destekleri takdir ettiğini gösterdi hem de geleceğe dönük yeni iş birliklerinin zeminini