Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Kayseri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Şehircilik Günü'nün daha anlamlı olduğunu dile getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent ve yerleşmiş şehircilik kültürünün, köklü geçmişe sahip olan Kayseri'de öne çıktığını vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Şehircilik Günü'nün şehir ve Büyükşehir ile daha fazla bir anlam kazandığına işaret ettiği ifadelerinde, çağın gereklerine ayak uyduran, sürekli yenilenerek hem kente hem de sakinlerine katkı sağlayan, düzenli ve konforlu bir şehir sunma gayretinde olan anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını ise yaşatmayan bir anlayışla hizmet ettiklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ifadelerinde şunlara yer verdi: 'Şehirler sadece binalardan değil; kültürden, insandan ve vizyondan doğar. Biz de kadim şehrimiz Kayseri'yi, geçmişin izlerini koruyarak geleceğe taşıyoruz. Ulaşımdan yeşil alanlara, kentsel dönüşümden akıllı şehir uygulamalarına kadar her adımımız, daha yaşanabilir bir Kayseri için. Bu şehir için gece gündüz çalışıyor, geleceğin Kayseri'sini inşa ediyoruz. Bu vesile ile Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun.'

Kayseri'de insan odaklı sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğine uygun olarak projeler üreten, yatırımlar yaparak dokunuşlar gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran iller arasında çoğunlukla birinci, bazen de ikinci gelen Büyükşehir olarak, kaynaklarını şehre ve sakinlerine aktarmaya azami özen gösteriyor.

Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir, dirençli, güvenli, konforlu, çevreci ve yeşil alanları önceleyen kentsel dönüşüm projeleri ile afetlere hazırlık çalışmaları başta olmak üzere ulaşım altyapısını yeni yollar, kavşaklar, yol yenileme ve genişletme gibi faaliyetlerle güçlendirmekte, altyapı sorunlarını büyük ölçüde gidererek sosyal faaliyetlere yönelmiş bir Büyükşehir olarak dikkat çekmekte.

Öte yandan kadim ve turizm zenginlikleri fazla olan kentin tanıtımı ve bu potansiyelin en iyi şekilde işletilmesi anlamında da girişimlerde bulunarak şehri dünyaya, kültür ve turizm kulvarında entegre etmeye çalışan Büyükşehir, çağın gereklerinden olan ve hizmetlerin etkin, etkili olarak ulaştırılmasına imkân tanıyan akıllı şehircilikte de Türkiye'de ilk 5'te yer alarak kadim kenti modern kentin nimetleri ile buluşturmakta. Şehircilik anlamında, Kayseri Modeli Belediyecilik ile de hem vatandaşlarına hem de yerel yönetim alanına katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir, Dünya Şehircilik Günü'ne büyük anlam katan Büyükşehirler arasında yer alıyor.