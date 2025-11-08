İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih ilçesindeki amatör spor kulüplerine hizmet veren Balat Spor Tesisleri'ni baştan aşağı yeniledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Balat Spor Tesisleri'ni baştan aşağı yeniledi.

Yenilenen tesisin açılışı ile birlikte Fatih ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine sportif malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Amatör sporcuların katılımıyla renklenen açılış ve dağıtımı için düzenlenen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

Törende, sırasıyla; Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Aslan ve Zeybek birer konuşma yaptı. Kendisinin de amatör spor kulüplerinde ve farklı federasyonlarda görev yaptığını hatırlatan Zeybek, bu alanda yaşanan sorunları bildiğine dikkat çekti.

Amatör spor kulüplerine destek olmaya çalışan kişi, kurum ve kuruluşları 'kahraman' olarak niteleyen Zeybek, 'Bir teşekkürüm de Sayın Ekrem İmamoğlu'na. İstanbul'da futbol var ise, Türkiye liginde bugün futbol var ise, Fatih'te, 1900'lü yılların başından itibaren kurulmuş spor kulüplerimiz sayesindedir. Milli ligin ilk yapıldığında var olan kulüplerin büyük bir çoğunluğu, Fatih ilçemize aittir. Kadırga'sı, Yeşildirek'i, Langa'sı, Davutpaşa'sı, Vefa'sı,Karagümrük'ü, Topkapı'sı: Say say bitmez. Bunların her birisi, bu bölgedeki futbol alanlarında mahalle futbollarıyla geliştiler ve milli ligi oluşturan kulüp oldular. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bakşehirspor kulübünün kullandığı bu sahaları aldı, Fatih'teki 45 amatör spor kulübüne armağan etti. Teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Buradan Silivri'ye kuvvetli bir selam ve alkış gönderiyoruz. Mimar Sinan sahasını kazandırdı, Balat tesislerini kazandırdı, Namık Sevik'i bugünkü haline getirdi. Nuri Aslan Başkanım, size ve çalışma arkadaşlarınıza da bu bölgenin milletvekili olarak şükranlarımı sunuyorum. Her bölgede; Beyoğlu'nda, Fatih'te, Esenler'de, Bayrampaşa'da, Gaziosmanpaşa'da, Kağıthane'de hizmete aldığınız -önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta- her tesis, çocuklarımızın spor yapmasına ve amatör anlamda futbol müsabakalarına, diğer spor müsabakalarına da oyuncu yetiştirmemize yol açacaktır. Tek bir özlemim vardır: Bu sahalardan yetişecek çocuklarımızın Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Başakşehir'de Trabzonspor'da oynadığını görmek milli takımda şanlı formamızı giyecek çocukların buralardan çıkıyor olması' diye konuştu.

TESİS, FATİH'TEKİ 39 SPOR KULÜBÜNDEN 15'İNE AKTİF OLARAK HİZMET VERECEK

Yenilenen Balat Spor Tesisleri'nin toplam kullanım alanı 18 bin metrekare. 800 metrekaresi kapalı alan olan tesiste 1 büyük, 1 de küçük futbol sahası bulunuyor.

Tesis bünyesinde; 2 idari ofis, 8 soyunma odası, 4 hakem soyunma odası, 3 soyunma odası, protokol odası, Toplantı salonu, mutfak, sağlık odası, çamaşır odası, teknik ve sistem odaları, kazan dairesi, 2 personel odası, eğitmen odası ve 30'a yakın iç mekân birimi yer alıyor.

Yenilenen Balat Spor Tesisleri'nde, 2025 yılında, Fatih ilçesinde faaliyet gösteren 39 spor kulübünden 15'ine aktif olarak hizmet veriliyor.