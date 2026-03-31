Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kimliği belirsiz olan kişi beslediği köpeğinin fazla yemek yediği için ağaca asarak canına kıydı.

KAYSERİ (İGFA) - Ağaca asılı köpeği gören birkişi cep telefonu ile çekim yaptı.Çekim yapan kişi köpeğin sahibine 'Sende hiç Allah korkusu yok mu, böyle acı çekerek hayvan öldürülür mü' diye tepki gösterdi.

Sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasının ardından Kayseri Valiliği şu açıklamayı yaptı: 'Kayseri Pınarbaşı İlçesi Dikilitaş mahallesinde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldü görüntülerinin sosyal medya mecralarında yer aldığı görülmüştür.Bahse konu olay Kayseri İl Jandarma Komutanlığı,Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi trfındn detaylıca araştırılmış olup Pınarbaşı Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda şüpli şahıs göz altına alınmıştır..Bahsı konuolayı titizlikle takip edilmektedir.'

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ise, 'İlçemiz sınırları içerisinde yabancı uyruklu bie şahsın bir köpeğe yönelik gerçekleştirdiği vahşet görüntüleri kamuoyuna yansımıştır.Bir canım yönelik bu tür insanlık dışı davranışları kesin bir dille kınıyor, hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz..Söz konusu şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından göz altına alınmış olup,adli işlemleri sürmektedir.Belediyemiz zabıta ekipleri,şahsın yaşadığı adrese Ivedikler intikaletmiş; bölgede buluna diğer haycanlar tesbit edilerek koruma altına alınmıştır..Sürecin sonuna Kadr takipçisi olacağımızı,ilçemizde hiç bir canlıya yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla bildiriririz' açıklamasında bulundu.