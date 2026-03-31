ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 yıl önce görevi başında teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 11'inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Mehmet Selim Kiraz'ın azmi ve fedakarlığıyla Türk yargısının simgelerinden biri haline geldiğini belirterek, Türk milletinin adaletin peşinden gitmeye devam edeceğini vurguladı.